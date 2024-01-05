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Bayraktar: Rakibimize saygı duyuyoruz

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Miracle Değirmenlik’te Teknik direktörü Bayraktar, kupada eşleştikleri rakipleri Çetinkaya’nın ülkemizde en çok şampiyonluğu olan ve federasyon kupasını en fazla kazanan takım olduğuna vurgu yaparak “Rakibimize ciddiyetle ve saygı ile bakıyoruz” dedi

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Bayraktar: Rakibimize saygı duyuyoruz
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Kupa 1. Tur karşılaşmasında Çetinkaya ile eşleşen MiracleDeğirmenlik’te Teknik direktör Özgü Bayraktar rakibi değerlendirdi. Çok ciddi bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Bayraktar, kupada ilerlemek istediklerini söyledi. Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar şunları söyledi;
 “Ülkemizde en çok şampiyonluğu olan ve federasyon kupasını en fazla kazanan Çetinkaya takımı ile kupada eşleştik. Çok ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Transfer dönemini de hareketli geçiren rakibimize ciddiyetle ve saygı ile bakıyoruz. Biz iyi bir takımız ve iyi bir serinin içerisindeyiz. İyi futbol oynayıp kupada ilerlemek istiyoruz..”
 
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