Berkant Çanakkale'de

Dem's Cons. Çanakkale, TC'li hücum oyuncusu Berkant İstanbul ile anlaşmaya vardı.

Pazartesi günü adaya gelecek olan Berkant'ın Salı günü yeşil beyazlılara imza atması bekleniyor.

Teknik Direktör Ahmet Ogan ve Berkant İstanbul, 2021-22 sezonunda Dörtyol'da birlikte çalışmışlardı.

Ogan ve İstanbul iki sezonun ardından bu kez Çanakkale'de buluşuyor.

Berkant geçen sezonu Düzkaya takımında geçirmiş bu sezonun ilk devresini de Türkiye'de Bal liginde geçirmişti.

