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Berkant Çanakkale'de

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Berkant Çanakkale'de
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Dem's Cons. Çanakkale, TC'li hücum oyuncusu Berkant İstanbul ile anlaşmaya vardı.
Pazartesi günü adaya gelecek olan Berkant'ın Salı günü yeşil beyazlılara imza atması bekleniyor.
Teknik Direktör Ahmet Ogan ve Berkant İstanbul, 2021-22 sezonunda Dörtyol'da birlikte çalışmışlardı.
Ogan ve İstanbul iki sezonun ardından bu kez Çanakkale'de buluşuyor.
Berkant geçen sezonu Düzkaya takımında geçirmiş bu sezonun ilk devresini de Türkiye'de Bal liginde geçirmişti. 
 
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