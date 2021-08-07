Batı’da gol sesi çıkmadı

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.
Üner Berkalp Stadında oynanan hazırlık maçında Süper Ligin 2 ekibi Binatlı ile Lefke karşılaştılar. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen Emre Öztaşlı’nın yönettiği maç başladığı gibi golsüz sona erdi.
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