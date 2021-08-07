Göçmenköy’den net skor

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.

Göçmenköy Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçında Süper Lig ekibi Göçmenköy ile

Birinci Lig ekibi Düzkaya karşılaştı.

Osman Özpaşa’nın yönettiği maçta Göçmenköy zaman zaman istediği oyunu sahaya yansıtamamasına rağmen Mehmet Göçben ve Erce’nin golleriyle maçı kazanmasını bildi.



