“Başlama tarihlerinde sarkma olabilir”

Hasan Sertoğlu, “İnsanlar bizi yanlış anladı. Çok küfür yedik. Ama şimdi bize küfür edenlerin gıkı çıkmaz. Futbol camiası olarak sağlık açısından ilkemize olumsuz bir şey yaşatmadık. Şu an yaşananları gördükten sonra açıkladığımız başlama tarihlerinde sarkma olabileceğini görüyorum.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Hüseyin Kıral’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Kıral’ın Günlüğü programında açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Ülkemizde şu anda ciddi bir panik vardır. Kasım’a kadar gayet iyi geldik. Ama Kasım’dan sonra özellikle de yılbaşı döneminden sonra her şey tersine döndü. Ve en sonunda da kapandık.

İnşallah kapanma süreci çok uzun sürmez. Çünkü kapanmadan dolayı evlerine götüremeyecek insanlar olacaktır. Kapanma belli bir grup insanın parasız kalması demektir. Gün işleyip gün yiyen emekçi insanlarımıza yazık günahtır. İnşallah sağlık olur da herkes işine döner. İnşallah sağlıklı ortam oluşur da herkes işine gücüne döner.

Futbolda sağlık el verirse erkenden başlar ve Mağusa’da Süper Kupa ile başlarız, dedik. Bunu bize söylenenlere göre belirledik. Ama şu an yaşananları gördükten sonra açıkladığımız tarihlerde sarkma olabileceğini görüyorum. Çünkü şu anki durumda bunun mümkün olmayacağını öngörüyorum. İnşallah yanılırım.

Mart sonuna kadar aşılamanın biteceği bize söylendi. Ama şu anda aşılama ile ilgili gidişata baktığımızda bunun pek mümkün olacağını sanmıyorum. Şu an için ülkeye gelen aşı sayısı çok yetersizdir.

Biz futbola başlarsak başlayıp bitirmemiz gerekir. Müneccim değiliz ama biz bugünlerin gelebileceğini öngördük. Biz ülke olarak çok rahat insanlar olduğumuzdan bugünlerin geleceğini biliyorduk. Biz kendimizi dokunulmaz görüyorduk. Yaz aylarının avantajlarını kullandık. Kış aylarında bu durum değişti.

Çok anlattık ama insanlar bizi yanlış anladı. Çok küfür yedik. Ama şimdi bakıyorum bize küfür edenlerin gıkı çıkmaz. Biz KTFF yönetim kurulu olarak önce ülkenin sağlığı ve kulüplerin geleceğini ön plana çıkardık. Biz futbol camiası olarak sağlık açısından ülkemize olumsuz bir şey yaşatmadık.

Kulüplerimizden bazıları az da olsa olumsuz etkilendi ama ligi de açsaydık şu anda kulüplerimizin yüzde 70’i şu anda iflas etmiş olacaktı. Ve ülkede futbol bitecekti. Bunları söylediğimiz için kötü olduk. Ama ne dediysek de çıktı.”