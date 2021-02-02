Ucuz atlatıldı

Yeniereköy'de yoldan çıkan araç sürücüsü, önce park halinde bulunan araca sonra da duvara çarptı

Yeniereköy'de dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 17:00 sıralarında, Yeniereköy'de Şht Kenan Münür Sokak üzerinde meydana geldi.

39 yaşındaki Mustafa Yüzgeç, yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarpıp yoluna devam ederek belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Mahmut Kaan Özdemir kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

