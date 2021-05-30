Başkentte futbol şenliği yaşandı

Başkent’in 2 önemli kulübü Yenicami ileKüçük Kaymaklı’nın akademi takımları haftasonunu hazırlık maçları yaparak geçirdiler.
Yenicami Akademi ile Küçük Kaymaklı Akademi’nin U12, U10 ve U8 takımlarının dostluk maçları oldukça keyifli geçti. Uzun süredir bu tür hazırlık maçlarına çok hasret kalan çocuklar ve antrenörlerfutbol dolu güzel bir Cumartesi geçirdiler.
Her 2 takım futbolcuları da Yusuf Kaptan Sahasında oynanan maçlarda centilmence ve fairplay ruhu çerçevesinde mücadele ettiler.
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