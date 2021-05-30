Toprak futbol sahalarında

Başarılı bir futbol kariyerinden sonra Süper Lig ekibi Hamitköy’de yıllardır Ahmet Sakallı’nın teknik ekibinde başarıyla görev yapan Ragıp Kanatlı’nın oğlu Toprak da futbol eğitimine başladı.

Son yıllardaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Değirmenlik Futbol Akademisinde antrenmanlara başlayan Toprak Kanatlı’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Ragıp Kanatlı ise Toprak’ın futbol eğitimine başlaması ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda “Toprak adamım, futbolculuğa ilk adımını attı. İyi bir futbolcudan çok örnek bir sporcu olmanı dilerim ifadelerini kullandı.

