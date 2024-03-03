Başkent derbisinde kazanan Kaymaklı

Süper Ligin başkent ekiplerinin mücadelesinde mutlak puanlara ihtiyaçı olan K.Kaymaklı konuk ettiği Çetinkaya’yı yabancı futbolcularının attığı gollerle 2 – 0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler: Evren Karademie-Sertan Alkın-Halil Atlar

K. Kaymaklı: M. Özeralp, M. Amasyalı(Çağlar), H. Çakır(E. Nazik), Badara N. Sylla, Alpay, Daniel Mensah Gozar, Fikret(Alp Gazi), Bahadır, Muhammed(Arseven), H. Turan(Derviş), M. Öztürk

Çetinkaya: Kemal, Aşkın, Burak, Cemal, A. Nazlıoğlu, Mustafa, (Recep), Agit, Muammer, Ahmen C. Tokmak, Osita V. Obikwe, Hascan

Goller: Dk. 52 Badara N. Sylla, dk. 81 Daniel Mensah Gozar(K.Kaymaklı)

Kırmızı kart: Dk77. Ali Nazlıoğlu(Çetinkaya)



Aksa Süper Ligin 21. Haftasında iki başkent ekibi K.Kaymaklı ile Çetinkaya arasında Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçın galibi 2 – 0’lık skorla K.Kaymaklı oldu. Kaymaklı bu galibiyetle üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.

25. dakikada K.Kaymaklı’dan Fikret’in kale önüne kestiği topa Badara Sylla altı pas içerisinden dokunamadı ve top dışarı gitti.

32. dakikada Çetinkatya’dan Mustafa’nın şutunda kaleci M. Özeralp ayakları ile topu uzaklaştırdı.

45+1. Dakikada defansın arkasında topla buluşan Badara Sylla’nın boş pozisyonda kalecinin üzerinden aşırttığı top üst ağlarda kaldı.

53. Dakikada K.Kaymaklı öne geçti. Fikret’in ortasında defanstan seken topa kale önünde son vuran Badara Sylla takımını 1-0 öne geçirdi.

60. Dakikadaki Çetinkaya atağında Hascan’ın kafa ile vurdu top yan direğe de vurarak dışarı gitti.

64. dakikada Çetinkaya adına kullanılan kornerde A. Nazlıoğlu’nun kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

81. Dakikada K.Kaymaklı’yı rahatlatan gol geldi. E. Nazik’in kullandığı kornerde Mensah Gozar kafa ile topu filelere gönderdi ve K.Kaymaklı adına skor 2-0 oldu.

Bu galibiyetle K.Kaymaklı puanını 20 yaparken, Çetinkaya 28 puanda kaldı.

