Başkent derbisinde kazanan Çetinkaya

Başkent derbisinde play-out içine giren C. B. Gençlik Gücü ile karşılaşan Çetinkaya maçın son bölümünde Ali Nazlıoğlu'nun kafa golüyle sahadan 1- 0 galip ayrılara rakibini kaderiyle başbaşa bıraktı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Burak Yiğit

Çetinkaya: Kemal, Burak, Mustafa Atlar, Aşkın, Ali, Osita, Muammer, M.Sakallı, Yasin, Agit, Ernest

CB Gençlik Gücü: Remzi, Turgut Kaan, Erol, Necati, Abu Dumbuya, Ümitcan, İbrahim, Hasan, Mustafa, Asman, Muhammet

Gol: 87’ Ali Nazlıoğlu (Çetinkaya)



AKSA Süper Ligi’nde 26’ıncı hafta Lefkoşa derbisine sahne oldu. Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü, kritik karşılaşmada karşı karşıya gelirken, kazanan sarı-kırmızılı takım oldu. Bu galibiyetle puanını 40 yapan Çetinkaya, 6’ıncı sırada yer alırken, China Bazaar Gençlik Gücü 28 puanda kaldı.

Maçın ilk yarısında en önemli pozisyon 22’inci dakikada yaşandı. İbrahim Köse’nin sert vuruşunda kaleci Kemal Bağbal gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

G.Gücü’nden İbrahim Köse 58’de kaleyi bir kez daha yokladı, oyuncunun vuruşunda top yan direkten geri geldi.

ÇEtinkaya’dan Ernest 72’inci dakikada önemli bir fırsat yakaladı ancak altı pas içerisinden vuruşunda kaleci Remzi gole izin vermedi.

Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Çetinkaya öne geçti. Ahmet Can’ın kullandığı serbest vuruşta Ali Nazlıoğlu’nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Mücadele Çetinkaya’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

