Başkent derbisi Ankaragücü'nün

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta sevinen Ankaragücü puanını 36'ya çıkardı

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima

Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)



Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi

Ev sahibi takım 66. dakikada Emre Güral'la 1-0 öne geçti. 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Konuk ekibin tek golü ise 75'te Stancu'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkaran Ankaragücü, küme düşme hattından çıktı. 31 puanda kalan Gençlerbirliği ise 35. haftaya ateş hattında girdi.

