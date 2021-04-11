Başkent derbisi Ankaragücü'nün

Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici (Dk. 87 Voca), Borven (Dk. 49 Emre Güral), Paintsil, Alper Potuk (Dk. 90+4 Erdi Dikmen), Badji (Dk. 46 Geraldo)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 84 Sio), Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk. 67 Stancu), Sandro Lima
Goller: Dk. 66 Emre Güral, Dk. 70 Arda Kızıldağ (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Stancu (Gençlerbirliği)
Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi
Ev sahibi takım 66. dakikada Emre Güral'la 1-0 öne geçti. 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Konuk ekibin tek golü ise 75'te Stancu'dan geldi.
Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkaran Ankaragücü, küme düşme hattından çıktı. 31 puanda kalan Gençlerbirliği ise 35. haftaya ateş hattında girdi.
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