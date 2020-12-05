banner480
banner572
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
3 0
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
70 0
 
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
13 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
209 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
86 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
27 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
banner529
banner570

Başçeri'ye bordo – mavili forma hediye edildi

banner476

banner577
Başçeri'ye bordo – mavili forma hediye edildi
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
Ali Murat Başçeri'ye üzerinde ismi yazılı olan bordo – mavili Karadeniz 61 Spor Kulübü formasıhediye eden Metin Genç, Ali Murat Başçeri'ye Kaplıca köyü hakkında bilgi verip, sıkıntıları aktarıp, köyün için ihtiyaçlarını iletti. Metin Genç, Ali Murat Başçeri'yi, Kaplıca’yada davet etti.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.