Başçeri'ye bordo – mavili forma hediye edildi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
Ali Murat Başçeri'ye üzerinde ismi yazılı olan bordo – mavili Karadeniz 61 Spor Kulübü formasıhediye eden Metin Genç, Ali Murat Başçeri'ye Kaplıca köyü hakkında bilgi verip, sıkıntıları aktarıp, köyün için ihtiyaçlarını iletti. Metin Genç, Ali Murat Başçeri'yi, Kaplıca’yada davet etti.
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