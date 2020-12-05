Akçay’da merhumların anısına tavla turnuvası düzenlenecek

Akçay kulübü, kulübe katkı koyan merhumlarını anısına geleneksel hale getirilecek tavla turnuvası organize ederken ilk turnuva, Niyazi Gülensoy anısına gerçekleştirilecek

İsmet KARAOSMAN

Akçay Gençlik Akademisi Spor Kulübü, kulübe katkı koyan merhumlarını anmak adına geleneksel hale getirilecek tavla turnuvası organize etti.

Tavla turnuvası ile ilgili Akçay Gençlik Akademisi Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Köyümüzde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kulübümüze katkı yapan köyümüzün değerli merhumlarını anmak adına geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz tavla turnuvasının birincisini Niyazi Gülensoy anısına gerçekleştiriyoruz.

Köylümüz iş insanı Özal Zaifoğlu abimizin katkılarıyla gerçekleştireceğimiz turnuva, 12 Aralık Cumartesi günü, Akçay kulüp lokalinde yapılacak.”



