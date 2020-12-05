banner480
banner572
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
3 0
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
70 0
 
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
13 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
209 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
86 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
27 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
banner529
banner570

Akçay’da merhumların anısına tavla turnuvası düzenlenecek

banner476

Akçay kulübü, kulübe katkı koyan merhumlarını anısına geleneksel hale getirilecek tavla turnuvası organize ederken ilk turnuva, Niyazi Gülensoy anısına gerçekleştirilecek

banner577
Akçay’da merhumların anısına tavla turnuvası düzenlenecek
İsmet KARAOSMAN
Akçay Gençlik Akademisi Spor Kulübü, kulübe katkı koyan merhumlarını anmak adına geleneksel hale getirilecek tavla turnuvası organize etti.
Tavla turnuvası ile ilgili Akçay Gençlik Akademisi Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:
“Köyümüzde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kulübümüze katkı yapan köyümüzün değerli merhumlarını anmak adına geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz tavla turnuvasının birincisini Niyazi Gülensoy anısına gerçekleştiriyoruz. 
Köylümüz iş insanı Özal Zaifoğlu abimizin katkılarıyla gerçekleştireceğimiz turnuva, 12 Aralık Cumartesi günü, Akçay kulüp lokalinde yapılacak.”
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.