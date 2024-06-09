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Doğancı-Taşpınar ana yolunda motor kazası… Biri ağır iki yaralı

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Doğancı-Taşpınar ana yolunda motor kazası… Biri ağır iki yaralı
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Doğancı - Taşpınar ana yolunda dün meydana gelen motor kazasında biri ağır olmak züere iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Başar Başsın’ın (E-20), yönetimindeki YH 978 plakalı motosikletle Doğancı istikametine seyrettiği sırada sola meyilli virajada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprak sete çarpması sonucu meydana geldi. 

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Başar Başsın ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arsen Kadı (E-15)  Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yaralılardan Başar Başsın (E-20), beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Arsen Kadı ise tedavisinin ardından taburcu oldu. 

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