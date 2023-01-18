Başakşehir tur biletini penaltılarda kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 biten maçta Medipol Başakşehir, seri penaltı atışlarında VavaCars Fatih Karagümrük'e 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

68. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Biraschi'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top kaleciden oyun alanına döndü. Altıpas içinde Diagne, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine etkili ortasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

115. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Colley'nin sert ortasında altıpasın solunda Kerim Frei'in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

117. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından hakem önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi.

120. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Maçın uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Lucas Lima, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye ve Junior Caiçara penaltılarda hata yapmadı.

Fatih Karagümrük'te ise Colin Kazım, Ibrahim Dresevic, Otabek Shukurov penaltı atışlarını gole çevirirken Davide Biraschi'nin atışında Volkan Babacan gole izin vermedi.

Seri penaltılarda rakibine 5-3'lük üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Bu arada maçın ikinci uzatma devresinde ve penaltı atışları sırasında gerginlik yaşandı.



