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Başakşehir, Manchester United'ı konuk edecek

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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz MedipolBaşakşehir, H Grubu'ndaki 3. maçında Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Henüz golü ve puanı bulunmayan temsilcimiz, güçlü rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor

Başakşehir, Manchester United'ı konuk edecek
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan MedipolBaşakşehir son sırada yer alıyor.
İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT
Turuncu-lacivertli temsilcimizde, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren NacerChadli, JuniorCaiçara, Uğur Uçar ve OkechukwuAzubuike kadroda yer almayacak.
Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan EnzoCrivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
MANCHESTER AVRUPA'DA İYİ, LİGİNDE KÖTÜ
MedipolBaşakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) gösteremiyor.
H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.
Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.
MANCHESTER UNİTED'DA EKSİKLER
İngiliz ekibinde, MedipolBaşakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor.  Manchester United'da sakatlıkları süren PhilJones ve EricBailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren AlexTelles bu mücadelede forma giyemeyecek.  
 
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