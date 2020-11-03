Dairelerde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. Hafta maçları başladı.

İki grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubu maçları Pazartesi akşamı devam etti. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bu yıl 10.’su gerçekleşen turnuvada B grubu maçları Çarşamba akşamı devam edecek.

3. Hafta A Grubu maçlarında alınan sonuçlar

Cengiz Topel-Devlet Piyangoları: 3-10

Jeoloji Maden D.-Karayolları Dairesi: 7-2

Gümrük Dairesi-Turizm Dairesi: 1-6

4 Kasım Çarşamba programı

Saat 18.00 Elektirik Kurumu-Haspolat Cevaevi

Saat 19.00 İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00 Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi

