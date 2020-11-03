Dairelerde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. Hafta maçları başladı.
İki grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubu maçları Pazartesi akşamı devam etti. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bu yıl 10.’su gerçekleşen turnuvada B grubu maçları Çarşamba akşamı devam edecek.
3. Hafta A Grubu maçlarında alınan sonuçlar
Cengiz Topel-Devlet Piyangoları: 3-10
Jeoloji Maden D.-Karayolları Dairesi: 7-2
Gümrük Dairesi-Turizm Dairesi: 1-6
4 Kasım Çarşamba programı
Saat 18.00 Elektirik Kurumu-Haspolat Cevaevi
Saat 19.00 İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı
Saat 20.00 Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi
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