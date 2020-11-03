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Dairelerde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor

Dairelerde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. Hafta maçları başladı. 
İki grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubu maçları Pazartesi akşamı devam etti. Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bu yıl 10.’su gerçekleşen turnuvada B grubu maçları Çarşamba akşamı devam edecek.
3. Hafta A Grubu maçlarında alınan sonuçlar
Cengiz Topel-Devlet Piyangoları: 3-10
Jeoloji Maden D.-Karayolları Dairesi: 7-2
Gümrük Dairesi-Turizm Dairesi: 1-6
4 Kasım Çarşamba programı
Saat 18.00 Elektirik Kurumu-Haspolat Cevaevi
Saat 19.00 İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı
Saat 20.00 Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi
 
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