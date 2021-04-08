Başakşehir'i Alexandru Maxim yıktı

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile MedipolBaşakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, karşılaşmayı AlexandruMaxim'in golleriyle 2-0 kazandı

Stat: Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih (Dk. 83 Kozulj), Rashid, Mirallas (Dk. 77 Güray Vural), Maxim (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Kenan Özer (Dk. 83 Mirza Cihan), Dicko (Dk. 71 Ertuğrul Ersoy)

MedipolBaşakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 64 Aleksic), Ponck, Epureanu (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Cemali Sertel (Dk. 72 Chadli), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, DembaBa (Dk. 64 Crivelli)

Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) ve 52 Maxim (Gaziantep)



Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında MedipolBaşakşehir'i konuk etti.

Karşılaşmayı AlexandruMaxim'in her iki devrede de attığı birer golle kazanan Antep temsilcisi, puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

Antep deplasmanından eli boş ayrılarak bu sezon ligdeki 15. mağlubiyetini alan son şampiyon Başakşehir ise 33 puan ve averajla 16. sırada yer aldı.

