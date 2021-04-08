Kritik maçta kazanan yok

Süper Lig'in 33. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada, hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Kasımpaşa'yı öne geçiren gol, 49. dakikada takımın Macar orta sahası KevinVarga'dan geldi. Varga, Ege temsilcisinin filelerini ligin ilk yarısında oynanan maçta da havalandırmıştı.

Yukatel Denizlispor, beraberliği 87. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Hugo Rodallega, ligin ilk yarısında olduğu gibi Kasımpaşa ağlarını sarsarak skora eşitlik getirdi.

Kalan süre başka gol olmadı ve kritik maçta kazanan çıkmadı.

Şenol Can yönetiminde ikinci maçında da kaybetmeyen Kasımpaşa, puanını 35 yaptı ve maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı. 26 puana yükselen Yukatel Denizlispor ise, son sırada konumlanmaya devam ediyor.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, 3-2'lik Kasımpaşa üstünlüğüyle noktalanmıştı.

