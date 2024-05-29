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Barkın Özaşık ile yollar ayrılıyor

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Barkın Özaşık ile yollar ayrılıyor
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Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik takımında yeni sezona dair çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Hem dış hem de iç transferde sürece başlayan Miracle Değirmenlik takımında, bonservisli oyuncusu Barkın Özaşık ile yollar ayrılıyor.
Teknik heyet ve Barkın Özaşık’ın yaptığı görüşme sonrasında Barkın’ın önümüzdeki sezon takımda olmayacağı belirtildi.   
 
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