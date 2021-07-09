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Barış Alper Yılmaz’dan 5 yıllık imza

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Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

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Barış Alper Yılmaz’dan 5 yıllık imza
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, futbola 2011'de doğduğu şehir Rize'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'da profesyonel kariyerine başladığı aktarıldı.
Başkent ekibinde 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncunun, 2020-2021'de ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğu ifade edildi. Barış Alper Yılmaz'ın geride kalan sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 34 müsabakada 8 gole imza attığı kaydedildi.
21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Barış Alper'in, ay-yıldızlı formayla da bir kez gol sevinci yaşadığı belirtildi.
 
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