Beşiktaş'ta gündem Ghezzal

Beşiktaş yönetimi, transfer için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Rachid Ghezzal’ı takımda tutmak

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ghezzal'ın takımda kalmasını amaçlayan yönetim, İstanbul’da Cezayirli oyuncunun temsilcisi AnoirFazuli ile görüşmelerini sürdürüyor.

İlk görüşmede 3 milyon euro maaş isteyen Ghezzal’a 1 milyon 800 bin euro önerildi. 29 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş’ta oynamak istemesinden dolayı ilerleyen süreçte orta yolun bulunabileceği ifade edildi.

Bu durumda, Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile bonservis konusunda masaya oturulacak.

Yönetim, bir yandan da temaslarını sürdürdüğü AlexTeixeria ile belli aşamaya geldi. Ancak AdemLjajic’in takımda kalması durumunda bu transfer zora girebilir.

LJAJİC’E KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yıllık maaşı hayli yüksek olan AdemLjajic’e İtalya’dan tekliflerin olduğu biliniyor. Siyah beyazlılar, ayrılması durumunda Ljajic’e gereken kolaylığı sağlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Teixeria’yı kadrosunda görmek istediğini yönetime iletmişti. Siyah beyazlıların Ghezzal’ın durumunun netleşmesinin ardından bu transfere yoğunlaşması bekleniyor.

