BAL’da gruplar açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 2020 – 2021 sezonu grupları illere göre açıklandı. Açıklanan gruplara göre bazı futbolcularımızın birbirlerine rakip olma olasılıkları bulunuyor

Birçok futbolcumuzun forma giyeceği Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020 – 2021 sezonu grupları illere göre açıklandı. Açıklanan gruplara göre bazı futbolcularımızın birbirlerine rakip olma olasılıkları bulunuyor.

Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak.

4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

