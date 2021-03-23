Akçay sahasında direk devrildi

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Akçay’ın maçlarını oynadığı Raif Denktaş Sahasının büyük bir talihsizlik yaşandı.

Elektrik direğinin devrildiği Raif Denktaş Sahasındaki talihsizlik ile ilgili olarak Akçay kulüp başkanı Doğan Ertürk yaptığı açıklamada “Sahamızda talihsiz bir olay yaşandı. Sahamızın elektrik direği duvarı devirerek yıkıldı. Spor Dairemizin en yakın zamanda bizimle ilgilenmesini rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

