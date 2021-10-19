Bakasetas Avrupa'nın zirvesinde

Anastasios Bakasetas'ın başarısı ülke sınırlarını aştı. Bu sezon 7 gol 3 asistle oynayan Yunan futbolcu, Avrupa'da skora en çok katkı yapan orta saha oyuncusu oldu

Anastasios Bakasetas kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor.

Yunan futbolcu, bu sezonki etkili performansıyla Trabzonspor'u lider yapmanın yanı sıra Avrupa'da ses getiren bir istatistiğe imza attı.

28 yaşındaki yıldız, 7 gol 3 asistle Avrupa'da skora en çok katkı yapan orta saha oyuncusu oldu.

Bakasetas bu başarıyı Avrupa'nın önde gelen 15 liginin yer aldığı değerlendirmede 250 orta saha oyuncusunu geride bırakarak gerçekleştirdi.

Yunan futbolcu, 7 golün 6'sını sol ayağıyla, birini de kafayla attı.

Ceza sahasından 4 gol bulan deneyimli oyuncu, 3 kez de uzaktan çektiği şutlarla kalecileri avladı.

Bakasetas, Trabzonspor'da 2 sezon önce gol kralı olan Alexander Sörloth'tan daha çok skora katkı yapmasıyla dikkati çekti.

Karadeniz ekibinde iz bırakan bir performans sergileyen Sörloth 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında 6 gol atmıştı.

TRABZONSPOR'A NWAKAEME’DEN KÖTÜ HABER

Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan AnthonyNwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

“Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan AnthonyNwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir”

