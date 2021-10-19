Aşı olmadığı için kovuldu

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington StateCougars'ınbaşantrenörüNickRolovich, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için kovuldu.
Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Kovid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandığı hatırlatılarak, NickRolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, CraigStutzmann ve Mark Weber'in işlerine son verildiği ifade edildi.
JakeDickert'ınvekaletenbaşantrenörlüğe getirildiği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.