Aşı olmadığı için kovuldu

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington StateCougars'ınbaşantrenörüNickRolovich, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için kovuldu.

Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Kovid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandığı hatırlatılarak, NickRolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, CraigStutzmann ve Mark Weber'in işlerine son verildiği ifade edildi.

JakeDickert'ınvekaletenbaşantrenörlüğe getirildiği belirtildi.

