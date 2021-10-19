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Aşı olmadığı için kovuldu

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Aşı olmadığı için kovuldu
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Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington StateCougars'ınbaşantrenörüNickRolovich, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için kovuldu.
Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Kovid-19 aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandığı hatırlatılarak, NickRolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, CraigStutzmann ve Mark Weber'in işlerine son verildiği ifade edildi.
JakeDickert'ınvekaletenbaşantrenörlüğe getirildiği belirtildi.
 
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