Bağcıl – Gençler Birliği maçı, Disiplin Kurulu’nda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararları aldı.

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 11. ve. 12. Hafta maçlarının tescil edilirken, Larnaka Gençler Birliği SK’nın, 27.11.2021 tarihindeki AKSA 1. Lig müsabakasında Bostancı BağcılSK’nın KTFF Talimatlarını ihlal etmesi ile ilgili olarak 29.11.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin, değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.



