banner583
banner753
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
5 0
37 0
 
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
109 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
25 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
86 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
98 0
banner661
banner726

Bağcıl – Gençler Birliği maçı, Disiplin Kurulu’nda

banner476

banner714
Bağcıl – Gençler Birliği maçı, Disiplin Kurulu’nda
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararları aldı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 11. ve. 12. Hafta maçlarının tescil edilirken, Larnaka Gençler Birliği SK’nın, 27.11.2021 tarihindeki AKSA 1. Lig müsabakasında Bostancı BağcılSK’nın KTFF Talimatlarını ihlal etmesi ile ilgili olarak 29.11.2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin, değerlendirilmek üzere KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.