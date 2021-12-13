Raif ilk devreyi kapattı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın başarılı file bekçisi Raif Pehlivan’ın sakatlığı, Göçmenköy maçında nüksetti.

Doğan Türk Birliği maçında kasığından sakatlanan, korona süreci nedeniyle tedavisi uzayan kaleci Raif 12. haftadaki Hamitköy maçında riske edilmedikten sonra Pazar günü oynanan Göçmenköy maçında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Göçmenköy maçında sakatlığı nükseden ve sekerek maçı tamamlamak zorunda kalan Raif’in durumu yapılan kontrollere göre belli oldu. Raif’in üst baldırında bulunan yırtığın boyutu büyürken, deneyimli kaleciye yoğun tedavi yapılmaya başlanırken, devreyi kapattığı öğrenildi.

