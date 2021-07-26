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Bağcıl Arıtan’a emanet

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Bağcıl Arıtan’a emanet
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanacak olan Batı temsilcisi Bostancı Bağcıl, teknik adamını belirledi.
Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve yeni bir kadro ile sezona girecek olan Bostancı Bağcıl, Batı bölgesinin deneyimli teknik adamı Erhan Arıtan yönetiminde yeni sezona girecek. Geçmişte de Bostancı Bağcıl’da görev yapmış olan Erhan Arıtan transferlerle de kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyecek.
 
 
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