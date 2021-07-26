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Karşıyaka transferde atağa kalktı

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Karşıyaka transferde atağa kalktı
Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Karşıyaka, önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Esin Sonay’ı kiralayarak forvetini güçlendiren, Doğan Türk Birliği’nden Yiğitcan’ı kadrosuna katmak üzere olan Karşıyaka kaleci sorununu çözmek için de harekete geçti. Karşıyaka, deneyimli kaleci Mustafa Dağman’ı kadrosuna katmak isterken, futbolcu ile yapılan görüşme olumlu geçti.
Son olarak Göçmenköy’de forma giymiş olan Mustafa Dağman’ın bonservisinin bulunduğu Yalova ve futbolcu ile görüşen Karşıyaka yönetimi, kısa süre içerisinde bu transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
 
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