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Marmara çok farklı

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Marmara çok farklı
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Yer Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe
Savoy Marmara: Halit(17), Kıyal (12), Hamit (24), Günay (4), Fuat, Murat (1), Stefan (19), Mustafa, Emeka (6), Moore (17)
BÜY: Sabri (2), Savaş, Yılmaz (6), Emir (9), Ahmet, Hakan (7),  Ebrahimi, Tunç (1), Uche (18), Arize (12), Mustafa
İlk periyot: 15-21
İlk yarı: 44-30
Üçüncü periyot: 73-46

EXtend Erkekler Ligi 5. Hafta maçında Savoy Marmara, Baf Ülkü Yurdu’nu 100-55 yenerek devreyi iki galibiyetle tamamladı.
Atatürk Spor Salınu’nda oynanan maça Baf Ülkü Yurdu ilk periyodu 21-15 önde geçti.
İkinci periyotta etkili isimleri ve yeni transfer Sırp pivot Stefan’ın oyuna ağırlığını koydu ve Savoy Marmara devreyi 44-30 önde geçti,
İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Savoy Marmara farkı daha da açtı ve maçı 100-55 kazanarak puanını 7’ye çıkardık ve klasmanı üçüncü bitirdi. Baf Ülkü Yutdu ise 7 puan ve averajla dördüncü sıraya indi.
Maçta Savoy Marmara’da 5 oyuncu çift haneli sayılar atarken yeni transfer STEFAN 19 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle hem double double ile oynadı hem de 35 verimlilikle maçın yıldızı oldu.

Koop -Çetinkaya bugün
EXtend Erkekler Liginin ilk yatısı bugün oynanacak Koopspor - Çetinkaya maçı ile tamamlanacak.
Atatürk Dpor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de oynanacak.
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