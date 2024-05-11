Marmara çok farklı



Yer Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe

Savoy Marmara: Halit(17), Kıyal (12), Hamit (24), Günay (4), Fuat, Murat (1), Stefan (19), Mustafa, Emeka (6), Moore (17)

BÜY: Sabri (2), Savaş, Yılmaz (6), Emir (9), Ahmet, Hakan (7), Ebrahimi, Tunç (1), Uche (18), Arize (12), Mustafa

İlk periyot: 15-21

İlk yarı: 44-30

Üçüncü periyot: 73-46



EXtend Erkekler Ligi 5. Hafta maçında Savoy Marmara, Baf Ülkü Yurdu’nu 100-55 yenerek devreyi iki galibiyetle tamamladı.

Atatürk Spor Salınu’nda oynanan maça Baf Ülkü Yurdu ilk periyodu 21-15 önde geçti.

İkinci periyotta etkili isimleri ve yeni transfer Sırp pivot Stefan’ın oyuna ağırlığını koydu ve Savoy Marmara devreyi 44-30 önde geçti,

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Savoy Marmara farkı daha da açtı ve maçı 100-55 kazanarak puanını 7’ye çıkardık ve klasmanı üçüncü bitirdi. Baf Ülkü Yutdu ise 7 puan ve averajla dördüncü sıraya indi.

Maçta Savoy Marmara’da 5 oyuncu çift haneli sayılar atarken yeni transfer STEFAN 19 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle hem double double ile oynadı hem de 35 verimlilikle maçın yıldızı oldu.



Koop -Çetinkaya bugün

EXtend Erkekler Liginin ilk yatısı bugün oynanacak Koopspor - Çetinkaya maçı ile tamamlanacak.

Atatürk Dpor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de oynanacak.