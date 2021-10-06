Baflılar kenetlendi

Niyazi ERGÜLEN

AKSA U20 Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda, Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu rakı gecesi düzenledi.

Baflıları ve Baf Ülkü Yurdu sempatizanlarını bir araya getiren gece başkan Ahmet Ertay’ın konuşması ile başlarken, geceye Güzelyurt bölgesi milletvekillerinden de katılanlar oldu. Hilkat Park Restorantta düzenlenen gecede kulüp yararına katkı da toplandı.

Geceye katılanlar, Hilkat Park Restorantın nezih ortamında, Dila’nın harika sesi ile seslendirdiği şarkılar eşliğinde coşkulu bir gece geçirdiler.

