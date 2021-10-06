Yürekli – Özekmekçi, hafta başında görevde

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lige kötü bir başlangıç yapan Binatlı’da teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrılmıştı.
Geçtiğimiz haftayı alt yapı koordinatörü Ulun Cam yönetiminde geçiren sarı yeşilliler, teknik heyet arayışlarını sonlandırdı. Kemal Yürekli – Niyazi Özekmekçi ikilisi ile görüşen Orsel Neşe başkanlığındaki Binatlı yönetimi, teknik adamlarla anlaştılar.
Dördüncü haftadaki Merit Alsancak Yeşilova maçına da Ulun Cam yönetiminde çıkacak olan Binatlı’dateknik direktör Kemal Yürekli ve ekibigelecek hafta başında, Pazartesi günü göreve başlayacak.
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