Gençler Birliği’nin isim sponsoru yine Pera

Süper Ligin yeni ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği Kulübü, NorthernLand Construction Ltd direktörü Koral Bozkurt ile 2023-2024 futbol sezonunda isim sponsorluğu ile ilgili 2 milyon TL'lik anlaşma yaptı.Futbol sezonunda takımlar "Pera Larnaka Gençler Birliği" olarak anılacak.Kulüpten yapılan açıklamada gençlere yaptığı katkılardan dolayı camia adına NorthernLand Construction Ltd. Direktörü Koral Bozkurt'a teşekkür edildi.Yapılan anlaşma Larnaka Gençler Birliği Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:“Duyuru ve TeşekkürKulübümüz Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ülkemizin ve İskele ilçemizin önemli şirketlerinden NorthernLand Construction Ltd ile 2023-2024 Futbol Sezonunda isim sponsorluğu ile ilgili 2 Milyon TL karşılığında prensip anlaşması sağlamıştır.2023-2024 Futbol sezonunda kulübümüzün futbol takımları "Pera Larnaka Gençler Birliği" olarak anılacaktır.Kulübümüze ve gençlere yaptığı katkılardan dolayı camiamız adına NorthernLand Construction Ltd. Direktörü sayın Koral Bozkurt'a teşekkür ederiz.”