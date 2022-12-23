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Baf’a, bir çelme de Yılmazköy’den

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Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu M. Hacıali Yılmazköy deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılarak üstündeki Gençler Birliği’nin puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı

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Baf’a, bir çelme de Yılmazköy’den
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Stad: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Mustafa Torun
M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Arif, Ayhan, Özner, Muhammet(Haydar), Mehmet, Saadettin(Ceren), Ersal, Enes, Erhan(Mehmet Dulkadir), Yağız (Umut)
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hasan, Metin, Mustafa Çağlar, Mehmet(Üner), Mustafa Yorulmaz(Ahmet), Ali Kemal(Tayip), Mustafa Gardiyanoğlu, Hasan, Osman  
Gol: Dk. 10 Erhan Kendirci(Yılmazköy)
 
Niyazi ERGÜLEN
Aksa 1. Lig’in 14. Haftasında zirve yarışında olan Baf Ülkü Yurdu konuk olduğu son haftalarda başarısız sonuçlar alarak taraftarını üzen M. Hacıali Yılmazköy’e 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı.
Yılmazköy’e galibiyeti getiren golü 10. Dakikada Erhan Kendirci atarken, konuk Baf Ülkü Yurdu’nun geriye kalan dakikalardaki çabası gol getirmeyince maç 1-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Yılmazköy puanını 18 yaparak maç fazlasıyla 11. sıraya yükselirken, Baf Ülkü Yurdu ise 27 puanla 3. sırada kaldı.
 
 
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