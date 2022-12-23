Hamitköy’ün rüyası, kabusa dönüşüyordu

AKSA Süper Lig'de haftaya son sırada başlayan Hamitköy, Gönyeli karşısında 4- 3 galip geldi. Dört farklı üstünlüğü eline geçiren kırmızı siyahlılar Sercan'ın 58.dakikada kırmızı kart görmesinden sonra kalesinde 3 gol görerek son dakikalarda adeta kabus yaşadı

Esat Erdoğmuş StadıHakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Berk BağrıkaraTolga, Toykan(71.Dk Altan),Kemal(87.Dk Derviş), Emmanuel, Sercan, Mert, Serhat, Cemre, Osman, İbrahim Güler, Ardahan(71.Dk Mehmet Koyuncu)Mustafa Dağman,Tufan(83.Dk Emirhan),Emre,Mustafa Hacı, Kahraman, Halil, Anıl (46.Dk Berkay), Osita, Kadir (72.Dk Dennis), Rıdvan, Fatih (46.Dk Ahmet): 22.Dk Kahraman(K.K), 32.Dk Toykan, 46.Dk Emmanuel,52.Dk Cemre (Hamitköy)-Dk 58.Dk, 90+4 Osita (P), 82.Dk Kahraman (Gönyeli) Kırmızı kart: 58.Dk Sercan (Hamitköy)AKSA Süper Lig'de haftaya son sırada başlayan Hamitköy, Gönyeli karşısında 4- 3 galip geldi.22.Dk: Hamitköy’de Osman’ın soldan ortasında Cemre’nin vuruşunda topa müdahale etmek isteyen Kahraman’ın ters vuruşunda top filelere gitti. 1-032.Dk: Hamitköy atağında Kemal’ın pasıyla topla buluşan Toykan vuruşunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-046.Dk, Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Emmanuel çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. 3-051.Dk : Gönyeli atağında Osita soldan ceza alanına girdi ve kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Tolga gole izin vermedi.52.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel ceza alanında topla buluştu ve Cemre’ye pasını aktardı. Cemre’nin vuruşunda top köşeden filelere gitti. 4-058.Dk : Gönyeli’de kullanılan köşe atışında Osita’nın kafa vuruşunda Sercan çizgide topa elle müdahale edince hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi ve Sercan’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Atışı kullanan Osita vuruşunda topu filelere gönderdi. 4-169.Dk: Gönyeli atağında Kadir ceza alanı içerisinde vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak kornere gitti.82.Dk : Gönyeli atağında ceza alanına gönderilen topta kaleci Tolga hatalı çıkınca topu önünde bulan Kahraman vuruşunu yaparak topu boş filelere gönderdi. 4-290+4.Dk. Gönyeli atağında Kahraman’ın soldan ortasında Osita’nın vuruşunda top filelere gitti. 4-3Bu sonuçla Hamitköy puanını 8'e yükseltirken, Gönyeli 7 puanda kaldı.