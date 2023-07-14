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Başıboş eşek, iki kazaya neden oldu

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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda aşırı alkollü araç sürücüsünün çarptığı eşek telef oldu. Bu kazadan 10 dakika sonra yerde yatan eşeğe başka bir araba daha çarptı

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Başıboş eşek, iki kazaya neden oldu
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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün sabah saat 04.00 sıralarında 31 yaşındaki Emrah Özdemir, 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 725 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde sağ şeritte başıboş bulunan eşeğe çarptı.
Kaza sonucu söz konusu eşek telef olurken, araç sürücüsü Emrah Özdemir tutuklandı.
Önceki kazaya bağlı olarak saat 04.10 sıralarında, 23 yaşındaki Kamber Ozan Arslan yönetimindeki TJU 889 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önce meydana gelen trafik kazasında telef olup yol içerisinde yatmakta olan söz konusu eşeğe çarptı.
 Yürütülen ile soruşturmada, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde başıboş şekilde dolaşıp trafik kazalarına sebep olan eşeğin sahibi 54 yaşındaki isminin baş harfleri R.Z aleyhinde tasarrufundaki hayvanın yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almamak suçundan yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
 
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