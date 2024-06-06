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Baf Ülkü Yurdu Bradi’yle yola devam

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Baf Ülkü Yurdu Bradi’yle yola devam
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Niyazi Ergülen
Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde gene kurul dün akşam kulüp lokalinde yapıldı.
Yoğun katılımla yapılan genel kurulun divan başkanlığını Cengiz Uzun yaparken, sekreterliklerini ise Enis Faslı ile Sertuğ Alasya yaptılar. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan genel kurulda başkan Ahmet Ertay’ın 2023-24 yılı faaliyet ve mali raporları oybirliğiyle onaylandı.
Daha sonra başkanlığa aday olan Mehmet Kemanecioğlu ile Ahmet Ertay genel kurula hitap ettiler.
Hitaplar sonrasında kapalı oylamaya geçildi. Oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Ertay (Bradi) oyların 163'ünü alırken, Mehmet Kemanecioğlu 84 oy aldı.Böylece Ahmet Ertay yeniden başkan seçildi.
 
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