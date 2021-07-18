Ahmet Ogan da Covid'e yakalandı

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, PCR sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Eşi ve kızlarının PCR testleri negatif çıkan Ahmet Ogan, temaslılarına da gerekli uyarıyı yaptığını açıkladı. Ahmet Ogan, Mağusa'da karantinaya alındığını açıklarken, sağlığının da iyi olduğunu da belirtti.Ogan'ın paylaşımı şöyle:PCR sonucum pozitif.Dün öğleden sonra Tıp Merkezi'nde yapmış olduğum hızlı test ve PCR testlerimin sonuçları pozitif çıkıncaAkşam geç vakitte Sağlıklı Bakanlığı yetkilileri tarafından aranarak bu sabah Acil Durum Hastanesi'n çağrıldım. Pandemi Hastanesi'nde doktor tarafından yapılan tetkikler ve muayene sonrasında Allah şükürler olsun kontrollerim temiz çıkmıştır ve Mağusa da karantinaya alınarak süreç başlamıştır.Temaslı olduğumu arkadaşlarımı, futbolcu kardeşlerimi ve yöneticilerimi bilgilendirerek gereken tedbir ve önlemleri almaları yönünde uyarmış bulunuyorum. Eşim ve kızlarımın bugün yapılan PCR testleri Allah şükürler olsunNEGATİF çıkmıştır..