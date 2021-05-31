Baf genel kurul gerçekleştirecek

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek.

9 Haziran Çarşamba günü saat 20:00’de Baf Ülkü Yurdu kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan genel kurulun gündemi de açıklandı.

Faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı Baf Ülkü Yurdu genel kurulunda plan ve projeler de üyelerin bilgisine getirilecek.

