Dumlupınar TV hizmette

Kurumsallaşma adına çalışmalarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, sosyal medyadaki gelişimini de devam ettiriyor.
Bir süre önce sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Yonpaş Dumlupınar TV, kulüple ilgili son gelişmeleri, A takım haberlerinin yanı sıra akademi faaliyetleri gibi çeşitli içerikleri futbol severlere aktarmayı hedefliyor.
Şu ana kadar Dumlupınar Akademi oyuncuları ve koordinatör Mehmet Göçer’in röportajı ile birlikte kulübün yarışmacı takımlarından sorumlu koordinatörü Tolga Güçsoy’un imza töreni ve “Dersler ve spor bir arada gider mi?” konu başlığı ile akademiye yönelik yayın kulübün YouTube kanalında yayınlanmış durumda.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.