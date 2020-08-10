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Baçdar görevinden ayrıldı

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Baçdar görevinden ayrıldı
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'nde yönetici Burak Baçdar yeni sezonda görevinde olmayacak.
Üç yıldır yaptığı Girne Halk Evi yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "3 senedir görev aldığım Girne Halk Evi'ndeki yöneticilik görevimden hem sağlik hem de işlerimin yoğunluğundan dolayı ayrıldığımı tüm eş dost ve spor camiasına bildiririm.
Son 1.5 senedir de bana her türlü desteği veren, kötü günlerimde yanımda olan sayın başkanım, abim Veli Esendağlı'ya da ayrıca çok teşekkür ederim.
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