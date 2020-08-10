banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
8 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
17 0
 
59 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
21 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
30 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
285 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Karamanlı tek aday

banner476

Karamanlı tek aday
K-PET Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve K-PET Birinci Lige düşen Gençlik Gücü, yeni sezonda K-PET Birinci Ligde misafir olmak için kollarını sıvadı.
Çarşamba akşamı saat 19:00'da kulüp lokalinde olağan genel kurul gerçekleştirecek olan yeşil beyazlılarda tek başkan adayı Osman Karamanlı olacak.
Yıllardır yönetimlerde görev yapan Osman Karamanlı, üyelerin desteğini alması durumunda kulübün yeni başkanı olacak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.