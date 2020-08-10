Karamanlı tek aday

K-PET Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve K-PET Birinci Lige düşen Gençlik Gücü, yeni sezonda K-PET Birinci Ligde misafir olmak için kollarını sıvadı.
Çarşamba akşamı saat 19:00'da kulüp lokalinde olağan genel kurul gerçekleştirecek olan yeşil beyazlılarda tek başkan adayı Osman Karamanlı olacak.
Yıllardır yönetimlerde görev yapan Osman Karamanlı, üyelerin desteğini alması durumunda kulübün yeni başkanı olacak.
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