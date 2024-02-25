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Babacar, maçta kalp krizi geçirdi

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Babacar, maçta kalp krizi geçirdi
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Necati Külahlılar
Cihangir’in Senegalli yıldızı Babacar Diop, dün oynadıkları Mağusa Türk Gücü maçında kalp krizi geçirdi.
Maçın 73. Dakikasında kaburgalarını tutarak oyundan çıkan Babacar, Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Babacar’a hemen müdahale edilip, anjyo yapıldı.
Tıkalı damarlarına 2 stent takılan Babacar, dün geceyi yoğun bakımda geçirdi.
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