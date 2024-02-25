Babacar, maçta kalp krizi geçirdi

Necati Külahlılar
Cihangir’in Senegalli yıldızı Babacar Diop, dün oynadıkları Mağusa Türk Gücü maçında kalp krizi geçirdi.
Maçın 73. Dakikasında kaburgalarını tutarak oyundan çıkan Babacar, Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Babacar’a hemen müdahale edilip, anjyo yapıldı.
Tıkalı damarlarına 2 stent takılan Babacar, dün geceyi yoğun bakımda geçirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.