İstanbul’da Gazze diplomasisi

Ertuğruloğlu, İsrail-Filistin konulu toplantıda yaptığı konuşmada, “Gazze’de sorun ancak iki devletli çözümle sonlanacaktır” dedi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca dün İstanbul’da düzenlenen ve "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" teması ile gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu konuşmasında, teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmenin yaygın kullanımı, haber kaynaklarının çoğalması ve dolayısıyla algı yönetimi, dezenformasyon ve manipülasyonun da arttığına işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze’de işlediği savaş suçlarını gizlemek için bu yöntemi kullanıp uluslararası kamuoyunun dikkatini farklı bir cepheye taşıdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Gazze’de sorunun ancak iki devletli çözümle sonlanacağını vurguladı.

Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, toplantı çerçevesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou ile bir araya geldi.

İstanbul’daki ikili temaslarını tamamlayarak bugün adaya dönecek olan Ertuğruloğlu’na İstanbul Başkonsolosu Fatma Mallıdağ Demirel, Üçüncü Sekreter Esma Eroğlu ile Basın ve Enformasyon Memuru Mert Efekan eşlik etti.

