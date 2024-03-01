Babacar 15 gün sonra tekrar kontrol olacak

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin 20. Haftasında Cihangir ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşmanın ikinci devresinde kaburgasından sakatlandığı gerekçesiyle Yakın Doğu Hastanesi’ne götürülen ancak muayene edildikten sonra kalp krizi geçirdiği anlaşılan Babacar'a 2 stend takılmıştı.

Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu’nun verdiği bilgiye göre Babacar şu an stentlerin tam yerleşmesi için 15 gün beklediğini ve istirahatta olduğunu kaydetti. Babacar’ın 15 gün tamamladıktan sonra doktoru tarafından muayene edildikten sonra antrenmanlara başlayıp başlayamayacağı doktorun vereceği rapora göre belli olacak.