Aksa Liglerinde Cuma mesaisi

Aksa Futbol Liglerinin 21. Hafta karşılaşmaları bu akşam Süper Ligde Yenicami – M. Karşıyaka, 1. Ligde ise Girne Halk Evi – M. Değirmenlik arasında oynanacak maçlarla başlayacak

Necati KÜLAHLİLAR

Aksa Süper Lig ve 1. Ligde 21. Hafta mücadelesi bu akşam her iki ligde oynanacak olan 2 karşılaşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Stadında saat 18.00’de Aksa Süper Lig ekipleri Yenicami ile Miracle Karşıyaka karşılaşacak. Ligde 28 puanla 8. sırada bulunan Yenicami, 30 puanla 6.sırada bulunan Miracle Karşıyaka arasında oynanacak olan mücadeleyi Kerem Eran yönetecek.

Aksa 1. Ligde ise lider Miracle Değirmenlik ligin düşme potası içinde bulunan Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak olan bu zorlu mücadelenin orta hakemliğini ise Mustafa Torun yapacak.

Aksa Süper Ligde 21. Haftanın diğer maçlarının 5 tanesi Cumartesi 2 tanesi ise Pazar günü oynanacak.

Birinci Ligde ise 2 maç cumartesi, 4 maç Pazar bir maç ise pazartesi akşamı oynanacak. 21. Haftanın kapanış maçı Dem’s Cons. Çanakkale ile Hamitköy arasında pazartesi akşamı Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak.



SÜPER LİG

1 Mart 2024, Cuma

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-M.Karşıyaka(Kerem Eran)

2 Mart 2024, Cumartesi

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-C.B Gençlik Gücü (Mustafa Öztuğay)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-T.H.Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)

14.00 Cihangir Stadı Göçmenköy-Lefke (Utk Hamamcıoğlu)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Cihangir (Osman Özpaşa)

3 Mart 2024, Pazar

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Çetinkaya (Evren Karademir)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-T.Ocağı (İsmail Ercan)



1.LİG

1 Mart 2024, Cuma

18.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-M.Değirmenlik (Mustafa Torun)

2 Mart 2024, Cumartesi

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-M.H.Yılmazköy (Fehim Dayı)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Düzkaya (Fatih Bardakçıoğlu)

3 Mart 2024, Pazar

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Baf Ü.Yurdu (İbrahim Katmer)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ü.Maraş (Turgay Misk)

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Ozanköy (Ali Özer)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Geçitkale (Hüseyin Eyyüpler)

4 Mart 2024, Pazartesi

18.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Hamitköy (Ferhat Tuna)

