GG, Hasan Burgaç’a emanet

AKSA Süper Lig’in başkent ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü ligin ikinci devresi için teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli teknik direktör Hasan Burgaç’ı getirdi.

Yöneticiler Hüseyin Reis ve Serdal Islandırıcıoğlu ile bir araya gelen Hasan Burgaç, yeşil beyazlılar ile el sıkıştı. Yarın ilk antrenmanına çıkacak olan Hasan Burgaç’ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak Tağmaç Kimsiz ve kaleci antrenörü olarak da Mahmut Yaman görev yapacak.

Ligin ilk yarısında Niyazi Göksun, sonrasında da antrenör Tolga Güçsoy ile çalışan China Bazaar Gençlik Gücü, 15 haftada sadece 10 puan toplamayı başarmıştı.

