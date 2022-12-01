Ayın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından başlatılan ayın başarılı antrenörler ödül törenin ikincisini gerçekleştirdi. Aksa liglerinde geride kalan ikinci 4 haftalık (Kasım) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlendiği Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, 1.ligde Baf Ülkü Yurdu, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, 1.lig A2’de Yenierenköy takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenerek ödülleri verildi. Ayrıca Ligin 5.haftasında Mağusa Türk Gücü ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan karşılaşmada centilmence davranış sergileyen antrenör Niyazi Göksun da fair-play özel ödülüne layık görülerek ödüllendirildi.
UHLSPORT VE DENİZ PLAZA SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ
KKTFAD tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Uhlsport, Deniz Plaza sponsorluğunda Özgitler Restorant’da gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörleri ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri ve fair-play özel ödülünü, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Mesarya Bölge Sorumlusu Umut Güden, Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu Aşkın Meşeli, Eğitim Sorumlusu Bülent Aytaç, Medya İletişim Sorumlusu Eray Yavuk, Basın ve Gazimağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Güzelyurt-Lefke Bölge Sorumlusu Cengiz Bahşi, Uhlsport direktörü Arınç Perçinci tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü Memiş Nay
Aksa 1.Lig
Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Sönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Kamil Arifoğlu, antrenör Kemal Okta
Doğan Türk Birliği
Reşat Aysu
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar
Aksa A2 1.Lig
Yenierenköy
Antrenör Murat Efe
Fair Play Özel Ödülü
China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.