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Cimnastikte durmak yok

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Cimnastikte durmak yok

KKTC Cimnastik Federasyonu yılın son ayına girmiş olmamıza rağmen faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Cimnastik Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde monitör test düzenleyecek. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenecek olan monitör test yarışmasında 2016 ve 2017 doğumlular yer alacaklar. 3. Etap monitör test yarışması 17:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacak.
 

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Etiketler; #Cimnastik
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